Buche in via Belluomini. Le parole dei residenti: "Curare le periferie"

Pessime condizioni del manto stradale e buche pericolose, sono quelle denunciate dagli abitanti di via Belluomini, al Varignano, e dal Cantiere sociale versiliese, che in quella strada ha sede "Via Belluomini purtroppo è piena di buche e alcune persone hanno rischiato di farvisi male - dicono i rappresentanti dell’associazione, facendo loro le istanze dei residenti - Sarebbe ora che l’amministrazione pensasse anche alle periferie. Illuminazione e strade sono fondamentali per la sicurezza anche al Varignano e non solo in passeggiata dove il sindaco allestisce la sua vetrina".