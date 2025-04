Brindisi esclusivo al Palace. Tra musica, arte e gusto. Si presenta il "Blu Bar Gin"

Con un solo sguardo, dalla terrazza, si abbraccia tutta la costa. E là in cima, sulla vetta privilegiata del Palace Hotel, domani si terrà la presentazione esclusiva, tra musica e arte, del “Blu Bar Gin“ "che verrà servito soltanto da noi – spiega il direttore Maurizio Lavetti –. E a breve avremo anche disponibile il mignon per il minibar, pertanto i clienti dell’hotel potranno crearsi il Gin Tonic direttamente in camera. Questo testimonia il nuovo corso dell’albergo, con esperienze uniche ed esclusive da provare soltanto al Palace". Dalle 18 l’aperitivo per il lancio del Blu Bar Gin, al quale sarà presente anche il produttore del Gin Ambrosia, Francesco Marcucci, sarà allietato dalla musica jazz e funky del dj Mr. Keito (rigorosamente in vinile) e grazie al mercante d’arte Federico Contini sarà coinvolto l’artista di scuderia Noah Cooper, noto per i Dollari Pop in resina vinilica e per aver creato il manifesto del Carnevale di Viareggio 2026.

Mentre lo chef Gianluca Grosso preparerà dei finger food che si abbinano con il gin; per l’occasione, ad un prezzo promozionale, saranno serviti dei “Signature cocktail” preparati appositamente dalla barlady Giulia Magagnoli. "Il Blu Bar Gin è un gin esclusivo – spiega Magagnoli, che da più di dieci anni lavora al Palace Hotel –. Nato in Toscana, rappresenta una fusione unica di ingredienti pregiati e locali". E "Per esaltare la singolarità di questo Gin - prosegue la barlady – abbiamo creato una “signature cocktail list” che lo celebra in modo ineguagliabile. Ogni cocktail, pur mantenendo l’eleganza della tradizione internazionale, è arricchito con l’autenticità di questi ingredienti toscani, trasformandosi in un’esperienza sensoriale che va oltre il semplice piacere del bere. Ogni sorso di questi cocktail non è solo una bevanda, ma un viaggio che racconta la storia di una terra ricca di sapori, natura e tradizione". Giulia è entusiasta per questa nuova esperienza con il Blu Bar Gin, "Perché – aggiunge è un valore aggiunto per la nostra attività. Sulla Terrazza panoramica si possono gustare aperitivi, snack e bibite oltre ai nostri tè pregiati, che tanto successo hanno già riscosso durante i pomeriggi invernali. Siamo aperti tutti i giorni dalle 15 alle 24. La nostra clientela rimane affascinata dal panorama mozzafiato con vista sul mare e le Alpi Apuane. Ogni domenica sera dalle 18.30 alle 21.30 – prosegue Giulia – abbiamo un dj set alternato con musica dal vivo".

Il ristorante, aperto tutti i giorni, offre l’occasione per rimanere a cena sulla splendida Terrazza assaporando i piatti di stagione proposti dallo chef Gianluca Grosso. Si può rimanere anche dopo cena cullati dalla brezza marina ed avendo a disposizione un piacevole after dinner con un ampia scelta di amari.