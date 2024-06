Borsa di studio Larraz. Vince Alice Orlandi

Andava “in giro per mostre” con la mamma fin da piccola, ma ha scelto di studiare arte solo da due anni, dopo una prima parentesi formativa di stampo “scientifico”: Alice Orlandi, 19 anni, è la vincitrice della prima borsa di studio Julio Larraz, promossa dalla sua Fondazione col patrocinio del Comune, la collaborazione dell’istituto superiore Don Lazzeri-Stagi di Pietrasanta e rivolta agli studenti del 5° anno del liceo artistico di tutti gli indirizzi. La proclamazione è avvenuta al Museo Virtuale della Scultura e dell’Architettura, alla presenza del Maestro Larraz, del sindaco Alberto Giovannetti e di alcuni componenti dei due comitati di valutazione, uno interno all’istituto scolastico e uno internazionale, rappresentato dal gallerista Stefano Contini e dal professor Alessandro Romanini, docente all’Accademia di Belle Arti di Carrara. Con la giornalista e producer Laura Furcic a “dirigere” le operazioni. "L’iniziativa ha dell’eccezionale – ha detto il sindaco – l’abbiamo sposata subito e ringrazio tutti coloro che vi hanno dedicato tempo ed energia". Il dirigente scolastico del Don Lazzeri-Stagi, Germano Cipolletta, ha ricordato come il livello dei lavori presentati "è stato altissimo, segno del grande lavoro svolto dagli insegnanti che hanno guidato e ispirato gli studenti, anche quelli che non hanno partecipato". "Perseverate – ha ribadito il gallerista Contini, rivolgendosi ai ragazzi – e credete sempre in quello che fate. Respirate arte, appassionatevi, approfittate di un luogo come Pietrasanta". I cinque finalisti, Veronica Cinquini, Andrea Giannoni, Alice Orlandi, Francesco Viganó e Niccoló Landi hanno ricevuto un attestato; poi la consegna di un riconoscimento a Francesco Viganò, quindi la proclamazione di Alice Orlandi vincitrice della borsa di studio: un viaggio-studio di 15 giorni negli Stati Uniti, con corsi e visite ai musei più importanti di New York o Miami, dove si trova lo studio di Larraz.