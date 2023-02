Borsa del lavoro tra le aziende del turismo e i candidati

Si terrà l’8 marzo all’Una Hotel del Lido la Borsa del mercato del lavoro organizzata dall’Ente bilaterale del turismo toscano per mettere allo stesso tavolo le aziende che cercano personale, e i giovani che vogliono entrare nell’occupazione per il turismo e le sue professioni specialistico. Un appuntamento gettonatissimo in passato, per il quale presto Federalberghi presenterà orari e dettagli.

Invece Confesercenti e Confcommercio langiano i progetti "Restart reskilling turismo arte e cultura" con corsi formativi dell’avviso Gol (Garanzie di occupabilità dei lavoratori) realizzati dalle rispettive società Cescot er Sogeseter. I percorsi gratuiti di formazione professionale, finanziati dalla Regione con fondi Pnrr, durano 3 mesi inclusi gli stage nelle aziende. I percorsi sono rivolti a persone disoccupate senza sostegni al reddito, lavoratori con ammortizzatori sociali o altri sostegni al reddito, lavoratori fragili (giovani, donne con particolari situazioni di svantaggio, persone con disabilità, over 55). I corsi riguardano cucina, reception alberghiera, promozione digitale, organizzazione eventi, lavorazioni per i carri del carnevale, panificazione, gelateria, macelleria segreteria amministrativa, contabilità e paghe, assistenza di base, social media marketing e altro. Info al Centro per l’impiego.