Borgonovi è il nuovo presidente delle ’Botteghe’

Finisce ufficialmente l’era di Stefano Sermattei e inizia quella di Gianluca Borgonovi. Il titolare dell’omonimo negozio di abbigliamento di via Stagi è stato eletto presidente dell’associazione dei commercianti “Le botteghe di Pietrasanta“ al termine dell’assemblea di martedì al Sant’Agostino. Oltre a Borgonovi sono stati eletti anche i sette componenti del direttivo: si tratta di Francesca Bottari (trattoria pizzeria Betty), Laura Ciana (Acqua dell’Elba), Giulia Quadrelli (Il Piccolo Lucignolo), Allegra Bartoli (bar Pietrasantese), Nicola Incerpi (abbigliamento Modàh), Silvia Callarelli (ristorante Amasia) e Michelangelo Panico (bar pasticceria Il Duomo). Una nomina alla quale faranno seguito i primi incontri per elaborare una serie di idee, finalizzati in particolare sulla necessità di promuovere eventi anche in bassa stagione. Con una curiosità: da oltre 20 anni al timone della categoria c’è un operatore forestiero anziché pietrasantino. Segno, da una parte, che agli autoctoni non piace prendere le redini del commercio cittadino, ma dall’altra è anche il sintomo del forte appeal che esercita il centro storico nei confronti di chi viene da fuori.