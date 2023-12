Borgo in festa. Una fattoria a cielo aperto

Vallecchia in festa, martedì per la giornata dedicata a Santo Stefano, patrono e titolare della Pieve, eretta per la prima volta, lungo il tracciato della Via Francigena, nel corso del VIII° secolo e considerata fra le più antiche della Versilia.

Dal mattino fino alle 20 la tradizionale fiera anima il cuore del borgo che per l’occasione si trasforma in una grande fattoria a cielo aperto dove pecore, capre, asini e mucche accoglieranno grandi e piccini, nell’area contigua al cimitero. Inoltre sarà allestito per gli appassionati un mercatino collaterale in via Pilli, affidato all’associazione Apuan Eventi.

La sera, dalle 21,15, appuntamento con la musica grazie al suggestivo concerto di Santo Stefano alla Pieve: l’appuntamento, organizzato con il patrocinio del Comune e il contributo della Banca Versilia, Lunigiana e Garfagnana, proporrà un programma musicale ricco e variegato con arie, fra gli altri, dal “Don Carlos” di Giuseppe Verdi, dal “Barbiere di Siviglia” di Gioachino Rossini e da “Bohème” di Giacomo Puccini.

Brani sapientemente intepretati da cantanti lirici come Alida Berti, Amalia Scardellato e Gianni Mongiardino con il coro gospel San Leonardo di Santo Stefano Magra. La direzione e la concertazione dell’evento musicale è a cura del maestro Marco Balderi (nella foto). Un giorno speciale dedicato al Santo Patrono.