Boom di visitatori per Enolia. Oggi si chiude con le degustazioni

Affluenza massiccia ieri per Enolia, la manifestazione enogastronomica giunta alla 23esima edizione fiore all’occhiello degli eventi di Seravezza. Per facilitare l’afflusso delle persone, il comune di Seravezza ieri ha messo a disposizione anche dei bus navetta per portare i visitatori dalla stazione di Querceta fino al villaggio dell’olio del vino e dei prodotti locali. Stand letteralmente presi d’assalto, come era facile prevedere. La rassegna inaugurata sabato si concluderà oggi con un appendice rivolta in particolare agli operatori del settore con degustazioni ad hoc.