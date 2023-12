Boom di visitatori al percorso per le natività

È “boom“ di visitatori al “Percorso dei presepi“ allestito a Camaiore per un totale di 19 natività tutte da scoprire e ammirare. Il tradizionale viaggio tra le natività, organizzato dal Comune e dall’associazione “Tappeti di segatura“ di Camaiore, tocca le chiese di Frati, Vado, Casoli, Metato, Pontemazzori e Valpromaro oltre a quello storico di Marignana e, nel centro storico, la chiesa della Stella, la chiesa del Suffragio, la chiesa Collegiata, la chiesa dell’Angelo, la chiesa di San Michele, la chiesa dei Dolori e la chiesa del Pianorino (in via Boschi). Fino al complesso monumentale della Badia di San Pietro e i presepi della Misericordia di Capezzano Pianore e, a Lido, alla pizzeria “Da Michele“ e in via Puccini. Fino al 7 gennaio ore 15-18 feriali e 9-12 e 15-19 nei festivi.