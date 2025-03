"Boom" di richieste per la nuova sezione all’asilo nido "L’Aquilone"

"Boom" di richieste per la nuova sezione lattanti" attivata all’asilo nido "L’Aquilone" di Strettoia. Già al primo giorno di apertura delle iscrizioni le richieste presentate dalle famiglie hanno addirittura raddoppiato quelle per il nido "Scubidù" di Città Giardino, che è l’altro plesso comunale attrezzato per accogliere anche i piccoli dai 6 ai 12 mesi.

"Sono veramente soddisfatta – sottolinea il vice sindaco e assessore alla pubblica istruzione Francesca Bresciani (nella foto), promotrice della nuova ’sezione lattanti’ – di aver intercettato e dato risposta a un bisogno sempre più urgente per tante famiglie del nsotro territorio. Colgo l’occasione per ringraziare la ’Pietrasanta Sviluppo’ e gli uffici per aver dato il supporto necessario affinché l’idea si concretizzasse in tempi davvero brevi". Le domande di ammissione ai nidi d’infanzia comunali, per l’anno educativo 2025-2026, potranno essere presentate fino al 24 aprile.