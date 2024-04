Bonsai artistici. Mostra all’aperto dal 25 aprile al 1° maggio

Mostra di bonsai artistici in piazza Garibaldi tra il 25 aprile e il 1 maggio. E’ l’originale appuntamento promosso dal Comune in

collaborazione con la ditta Federigi Vivai che si assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti dall’organizzazione e dall’allestimento della mostra (inclusi la progettazione e allestimento di un percorso espositivo in piazza, la movimentazione delle piante in allestimento e in disallestimento, la vigilanza). Per gli appassionati ci saranno anche esemplari particolarissimi da ammirare.