Bocelli ha acquisito il bagno Italia. Il nuovo Alpemare pronto nel 2024 con piscina e doppio ristorante

Forte dei Marmi (Lucca), 5 novembre 2023 – Affare fatto. Come annunciato il bagno Alpemare raddoppia. E’ infatti stato sottoscritto il preliminare che permetterà alla Bocelli family di subentrare nella concessione dell’adiacente stabilimento Italia: nei prossimi mesi l’iter verrà concluso e l’obiettivo sarebbe di procedere rapidamente per avere già nel 2024 una realtà unificata (pare che ancora non sia definita la possibilità di denominare entrambe le porzioni di arenile come ’Alpemare’). Da oltre un anno l’artista aveva intenzione di ampliare la propria offerta balneare; c’è chi sussurra di un iniziale interessamento al bagno Bertelli, il confinante lato sud, con ogni possibilità di accordo poi saltata. L’attenzione si sarebbe quindi spostata sull’Italia che, tra l’altro, è stato ristrutturato già in tempi recenti.

Proprio in queste settimane sarebbe in via di composizione il pool di progettisti a cui spetterà il compito di ’pensare’ l’Alpemare del futuro: sicuramente le nuove cabine e attrezzature saranno omologate in continuità con il caratteristico color verde acqua tipico dello stabilimento; altra certezza è la creazione di una piscina, dotazione attualmente assente nella spiaggia di Bocelli e che ha rappresentato forse la motivazione più forte per puntare al raddoppio della spiaggia. Mentre i ristoranti potrebbero a questo punto diventare due.

Oltre ovviamente alla possibilità di allargare il numero dei punti ombra, attualmente contenuti, vista la crescente attenzione della clientela nei confronti della Bocelli beach, con persone in lista d’attesa e altre – si sussurra – a richiedere quasi quotidianamente di avere la possibilità di essere inserite, anche per un giorno, a trascorrere del relax nello stabilimento considerato super glamour. A dimostrarlo non solo i viralissimi scatti Instagram che ormai hanno reso il bagno un vero status symbol da esibire (tanto da essere scelto dalla maison Louis Vuitton come spiaggia da brandizzare totalmente la scorsa estate con tende e arredi dal logo inconfondibile) ma anche da diventare tappa specifica per tanti croceristi che approdano sulla costa Ligure e che si regalano una giornata di ’Bocelli tour’.