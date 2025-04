Blitz con il cane Titan. Due arresti per droga

Due arresti e oltre mezzo chilo di droga grazie al fiuto del pastore tedesco Titan. I Carabinieri di Seravezza, coadiuvati dai militari del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Viareggio e con l’ausilio di un’unità cinofila del nucleo Carabinieri di Pisa San Rossore, hanno smantellato un bivacco utilizzato come spaccio in un’area boschiva nei pressi di Retignano. L’intervento dei militari, effettuato alle prime luci dell’alba, si è avvalso del fiuto infallibile del pastore tedesco Titan che ha consentito di localizzare, nascosti nei pressi dell’accampamento, quattro panetti di hashish, materiale per il confezionamento delle dosi e un bilancino di precisione digitale. L’operazione, frutto di un monitoraggio costante dell’area, ha rivelato una struttura ben organizzata, con teli da campeggio, scorte di cibo e attrezzature per la permanenza prolungata dei pusher, comprese alcune batterie per auto, impiegate per ricaricare dispositivi elettronici necessari alla gestione dello spaccio. Il blitz, che si inserisce in un contesto più ampio nell’azione di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti è avvenuto contestualmente all’intervento dei carabinieri di Pietrasanta che hanno arrestato 2 soggetti – un 54enne residente a Pietrasanta ed un 28enne straniero irregolare sul territorio nazionale – che all’esito delle perquisizioni sono stati trovati in possesso di cocaina, eroina, crack e marujana verosimilmente destinate allo spaccio. L’attività che costituisce una concreta e decisa risposta al crescente allarme sociale suscitato dal consumo di droghe, soprattutto tra giovanissimi.

Fra.Na.