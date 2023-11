Black out in Darsena a Viareggio: danni alla linea elettrica interrata

Viareggio, 21 novembre 2023 – Dalla mattina e fino a metà pomeriggio, a Viareggio (Lucca) una parte della Darsena è rimasta senza energia elettrica a causa di un doppio danneggiamento su due punti del cavo lungo la linea elettrica interrata che alimenta il polo nautico. Sul posto sono intervenute le squadre operative di E-Distribuzione - coadiuvate dal Centro Operativo, che ha ripristinato il servizio con manovre in telecomando per una parte della clientela collocata in porzioni di rete cosiddette controalimentabili da linee di riserva - per eseguire operazioni di modifica assetto del sistema elettrico ed effettuare l'individuazione dei punti precisi per il successivo ripristino dei tronchi di rete danneggiati.

Nel frattempo è in fase di installazione un cavo attrezzo, ovvero un tratto di linea componibile in esterno in sostituzione del cavo fuori servizio, ed è in arrivo anche una power station, gruppo elettrogeno di grandi dimensioni e di elevata potenza che rimarrà temporaneamente sul posto a garanzia dell'approvvigionamento elettrico. E-Distribuzione si scusa per il disagio e resta a disposizione per ogni approfondimento.