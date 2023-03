Bilancio portato in tour "E’ solo propaganda"

È scontro sul bilancio di previsione 2023-25. Il consigliere delegato in materia Adolfo Del Soldato si prepara a un tour nei centri civici per spiegare alla cittadinanza i vari punti del fondamentale documento. Ma l’opposizione non ci sta: i consiglieri di Per Massarosa e Lega si sentono bypassati, visto che "è grave che l’opposizione non abbia ancora preso visione di questo bilancio e non ne conosca i contenuti", sottolineano Marzia Lucchesi, Pietro Bertolaccini, Nicola Morelli e Pietro Cima. "La maggioranza che amministra Massarosa non perde occasione per dimostrare che comanda solo lei – accusa la minoranza – e che le opposizioni in consiglio comunale servono giusto perché la legge ne prevede la presenza. È in programma una serie di incontri nei comitati ‘per presentare il bilancio di previsione e il piano triennale delle opere pubbliche’. I consiglieri di opposizione sono venuti per caso a conoscenza di questi incontri e non ne hanno neppure il calendario – sottolineano i consiglieri –; in pratica, il bilancio di previsione viene presentato prima ai comitati di frazione che ai consiglieri comunali. Questo bilancio non è ancora stato approvato in consiglio comunale e quindi non ha nessun valore: cosa verrà raccontato ai cittadini?".

La preoccupazione della minoranza è che l’operazione, da strumento informativo, si trasformi in tour propagandistico. "La narrazione fatta da un consigliere di maggioranza apparirà bellissima – aggiungono – anche perché nessun consigliere d’opposizione potrà controbattere niente. L’atto dimostra che l’amministrazione dà per scontato che quello che andrà a presentare sarà il bilancio di previsione che sarà approvato – chiudono – e quindi la discussione democratica sarà superflua".