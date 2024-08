Bilancio dell’ente in salute. Zero debiti e tasse invariate

PIETRASANTA

Conti dell’ente in salute, nessun debito fuori bilancio e tante risorse pronte per essere reinvestite sul territorio, dalle scuole ai parchi pubblici. È questa la fotografia della situazione economico-finanziaria del Comune dopo che martedì sera il consiglio comunale ha approvato, con i soli voti della maggioranza (la minoranza si è astenuta) la salvaguardia degli equilibri di bilancio con variazione al Documento unico di programmazione (Dup) e al bilancio di previsione 2024-2026. Si tratta di una verifica generale che per legge va approvata ogni anno entro il 31 luglio. "In realtà per noi, si risolve in una variazione ordinaria – ha introdotto la discussione il vice sindaco e assessore al bilancio Francesca Bresciani – dato che dal confronto con gli uffici non sono emersi debiti fuori bilancio, neppure potenziali, né il bisogno di interventi straordinari come la modifica di tariffe o aliquote. Ennesima riprova di una gestione sana e responsabile della finanza pubblica da parte di questa amministrazione".

Tra le modifiche più significative figurano gli oltre 491mila euro rimborsati dal governo attraverso la Protezione civile della Regione per le spese sostenute dal Comune per l’ondata di maltempo avvenuta tra fine ottobre e inizio novembre 2023. Fondi che sono stati ripartiti su vari ambiti, ad esempio viabilità (135mila euro), manutenzione straordinaria delle scuole (100mila) e di parchi e giardini (100mila), ripristino di guard-rail stradali (65mila), arredo urbano (41mila), fino all’acquisto di alberi per nuovi nati (25mila) e di arredi per gli asili nido (25 mila). Non meno importanti il contributo di 100mila euro della Fondazione Cassa di risparmio di Lucca per la mitigazione del rischio geomorfologico sulla viabilità, i 174mila di maggior recupero Tari e i 17mila erogati dalla Regione per servizi sulla prima infanzia di qualità. Da parte sua, invece, il Comune ha stanziato 183mila euro destinati alle casse dello Stato come “concorso alla finanza pubblica” a carico degli enti locali. "Un impegno – aggiunge Bresciani – che siamo riusciti ad assolvere grazie alle nostre economie di spesa, senza ricorrere all’avanzo libero né gravare sui cittadini".

Approvato all’unanimità, infine, il regolamento comunale per l’applicazione dello statuto dei diritti del contribuente (ridisegna le opportunità di contradditorio tra ente e cittadino nei casi di contestazioni tributarie) e la proroga della sede di segreteria comunale fra Pietrasanta e Pescaglia.