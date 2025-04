Bilancio, avanzo record 13 milioni per investimenti

Il consiglio comunale ha approvato il bilancio consuntivo 2024, che si chiude con un avanzo di oltre 37 milioni, di cui più di 13 milioni subito disponibili come avanzo libero per investimenti. Un risultato che l’assessore al bilancio Andrea Mazzoni definisce “sicuramente tra i più importanti mai realizzati dal Comune”, non solo per l’entità delle cifre, ma anche per le modalità con cui è stato raggiunto: "Abbiamo chiuso il bilancio con un avanzo libero che ci consente di destinare ben 10 milioni di euro a opere strategiche per il nostro paese. È un traguardo straordinario, ottenuto senza aumentare di un solo centesimo le imposte ai cittadini, ma anzi riducendo l’addizionale comunale Irpef per i redditi più bassi, grazie all’aumento delle soglie di esenzione".

Tra le priorità già programmate figurano la realizzazione della nuova scuola che andrà in gara nelle prossime settimane, e la casa per anziani, con il progetto definitivo atteso a brevissimo. In programma anche la realizzazione della piazza accanto alla chiesa, con gli espropri correlati già pianificati, e l’acquisizione dell’immobile dei Frati a Vittoria Apuana, che si punta a concludere entro l’anno, per offrire una sede adeguata alla Misericordia e creare nuovi spazi a vocazione sociale. Altri investimenti riguarderanno la riqualificazione di un fabbricato comunale all’interno del parco di via Civitali, da destinare ad attività sociali, e la sistemazione del manto erboso dello stadio.