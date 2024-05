Biglietti bus all’Infopoint. Nuovo servizio già attivo

All’Ufficio informazioni turistiche si potranno acquistare i biglietti bus di Autolinee Toscane.

Grazie all’accordo siglato tra l’Azienda Multiservizi di Forte dei Marmi ed Autolinee Toscane gli utenti potranno acquistare sia biglietti singoli sia abbonamenti (per quest’ultimi è necessaria la preventiva registrazione dell’utente presso il sito at-bus.it). Gli acquisti potranno essere fatti sia in contanti che con moneta elettronica.

Per gli abbonamenti non saranno rilasciati documenti cartacei ma verrà associato l’abbonamento all’utente tramite la tessera sanitaria che il cittadino dovrà sempre portare con se per questo servizio. "Con questa possibilità – afferma l’amministratore della Multiservizi, Marco Verona – i cittadini e i turisti avranno un riferimento certo per acquistare i biglietti degli autobus e nello stesso tempo, se ne avranno necessità, potranno usufruire di tutte le informazioni turistiche dei nostri territori"