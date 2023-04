Bicchio "Quella piazza impraticabile da mesi"

"Un luogo impraticabile da circa due mesi, questa è la situazione di piazza dell’Amicizia a Bicchio, località spesso trascurata e lasciata a sé stessa. Dopo le segnalazioni di alcuni residenti ho potuto verificare di persona la presenza di transenne che impediscono l’accesso al gazebo, pericolante e - a quanto mi viene riferito - a rischio crollo, e alla fontana, anche questa inattiva da tempo". A segnalarlo è il consigliere comunale della Lega, Alberto Pardini.

"E’ sicuramente doveroso tutelare la sicurezza dei cittadini in caso di situazioni di pericolo, sia chiaro, ma lo è altrettanto intervenire quanto prima per ripristinare la fruibilità dei luoghi pubblici - commenta il consigliere - presenterò un’interrogazione per capire con precisione quali problematiche sono state riscontrate e, soprattutto, quali sono le tempistiche per riconsegnare questo luogo ai cittadini di Bicchio".