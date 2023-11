"Bene lo stato d’emergenza. Sia retroattivo"

"Ritengo che sia doveroso come lo stato di emergenza regionale emesso dal presidente Giani, a seguito del forte maltempo delle ultime ore, debba riguardare anche gli eventi atmosferici avversi, successi a fine ottobre in Versilia ed in particolar modo a Torre del Lago, frazione di Viareggio". È quanto afferma Massimiliano Baldini, Consigliere regionale della Lega. "A seguito di un sopralluogo, ho infatti riscontrato svariate criticità in loco, con danni ingenti subiti da cittadini ed imprese, che devono essere, quindi, sostenuti tempestivamente ed economicamente dalle Istituzioni – prosegue l’esponente leghista –. Ho, quindi, predisposto immediatamente un’interrogazione, che verrà discussa in Aula il prossimo martedì, in cui chiedo espressamente quali azioni verranno intraprese dalla Regione alfine di garantire la sicurezza dei cittadini e del sistema produttivo locale a fronte della predetta criticità". "In tale contesto – conclude Baldini – chiederò, quindi, ufficialmente che lo stato emergenziale venga considerato retroattivo, ricomprendendo, dunque, anche i pesanti disagi causati dalla recente tromba d’aria nell’area torrelaghese".