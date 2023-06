“Belli come il sole“: gli incontri per stare bene

“Belli come il Sole” è il titolo di 5 incontri di biomusica dell’associazione “L’uovo di Colombo.” Le date sono domani e 23 giugno, 1- 7- 14 luglio alle 18. Ogni incontro dura un’ora. La biomusica è una specie di viaggio a tappe nel corpo umano, nella psiche e nel piacere dello stare insieme. “Ogni parte del corpo è collegata ad aspetti psicologici e prendersene cura significa contribuire al proprio stare bene- spiega Laura Bonocore (foto) psicologa e aspirante cantante- con esercizi alla portata di chiunque. Ogni settimana ci dedicheremo a un argomento per alleggerire blocchi e paure che nella vita ognuno prima o poi prova”. Obiettivo tornare ad essere “belli come il sole”. Iscrizione libera. Info. in associazione o al numero 3384671974.

