Believe In Spring. Undici canzoni. Il cd è in uscita

CAMAIORE

Dedicato alla primavera, al profumo dei fiori del giardino di mamma Lia, agli affetti cari Paolo Piangiarelli, produttore scomparso da poco, e Silvia Melani, donna forte. E’ il nuovo disco firmato da Michela Lombardi (foto), musicista camaiorese, che esce in formato digitale il 21 nel primo giorno di primavera. Titolo: “Believe In Spring“The music of Michel Legrand. "Il disco è la tappa di un percorso di 8 anni condiviso con Piero Frassi che ha curato gli arrangiamenti", racconta Michela Lombardi alla Nazione. Il disco è dedicato alla musica di Michel Legrand, pubblicato dall’etichetta HOG Productions, sarà disponibile sulle principali piattaforme digitali. ll trio che accompagna Michela Lombardi, voce, è una formazione costituita da Piero Frassi arrangiamenti, pianoforte, Fender Rhodes, Gabriele Evangelista, contrabbasso e Andrea Beninati, batteria e violoncello. Formazione che in due tracce si arricchisce del sax tenore di Dimitri Grechi Espinoza.

Undici brani scaturiti dal genio di Michel Legrand scomparso nel 2019 compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra francese che ha composto oltre 200 colonne sonore cinematografiche e televisive, oltre a canzoni memorabili. Michela Lombardi è una musicista a tutto tondo, capace di spaziare fra diversi generi musicali. Ha condiviso palco e studio di registrazione con artisti di caratura nazionale e internazionale: Phil Woods, Don Byron, Steven Bernstein, Renzo Arbore, Renato Sellani, Marco Tamburini, Stefano Bollani, Danilo Rea, Riccardo Fassi, Piero Frassi, Gabriele Evangelista, Bernardo Guerra.

Maria Nudi