Befana giorno e notte. Folle di adulti e bimbi attorno alla vecchietta per un rito ancestrale

Cambia forse il clima, ma non la Befana. Tra venerdì e sabato è atterrata con la scopa ovunque, e ovunque ha trovato folle di bambini e adulti ad aspettarla. Da Capezzano Pianore, capitale versiliese dell’Epifania, a Torre del Lago dove anche quest’anno è arrivata dal Massaciuccoli, sul barchino. E perfino a Forte dei Marmi.

Ancora una volta la Befana s’è prestata a fare atti di bontà. Alla festa del Cantiere sociale al Varignano, e accompagnando Polizia di Stato e Vigili del Fuoco che hanno portato doni ai piccoli pazienti ricoverati in pediatria all’Ospedale Versilia. Se la Befana che deriva il suo nome dall’Epifania, la vecchietta affonda le sue origini ancestrali in tempi antichi, e secondo studi dell’antropologia culturale è la trasformazione della strega che parimenti deriverebbe dai miti di Ercole e Atena-Minerva. Ma ai bambini queste cose non importano, basta che nella calza non abbiano trovato carbone, ancorché di zucchero.