Beatificazione padre Luigi Ricci. Via al ‘processo’

Prende il via oggi a Viareggio il processo di beatificazione di padre Luigi Ricci, dell’Ordine dei Servi di Maria. Si parte alle 17 al cinema "Centrale" con le nomine e i giuramenti dei componenti degli organi preposti alla causa, a cui seguirà alle 18,30, nella chiesa di Sant’Andrea, una concelebrazione eucaristica di ringraziamento. Le cerimonie saranno presiedute dall’arcivescovo di Lucca monsignor Paolo Giulietti. Tutto è pronto, quindi, per il riconoscimento a padre Ricci, originario di Fiesole, che dal 1970 fu vice parroco proprio in Sant’Andrea oltre che rettore della chiesetta dei Sette Santi Fondatori, in Darsena. Morì a 97 anni il 31 gennaio 2015: la salma è tumulata in Sant’Andrea.