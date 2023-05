Baywatch motorizzati Sorveglianza alla Lecciona affidata ai Vigili del Fuoco

Nei mesi clou dell’estate, la Lecciona avrà la sua sorveglianza. Se ne occuperanno i Vigili del Fuoco, con cui il Comune ha sottoscritto una convenzione annuale – o meglio, stagionale – tramite la quale garantire la sicurezza dei tanti bagnanti che ogni giorno affollano il tratto di spiaggia libera tra la Darsena viareggina e Torre del Lago.

Il tema della sicurezza alla Lecciona tiene banco praticamente ogni anno: si parla di svariati chilometri di spiaggia, frequentati anche da stranieri che non sempre hanno familiarità con l’andamento del fondale e delle correnti del nostro arenile. Negli ultimi dieci anni, a volte la sorveglianza c’è stata – anche se a organico pesantemente ridotto rispetto ai parametri consigliati per garantire un lavoro efficace da parte degli addetti –, a volte no, ed è ricaduta sui bagnini degli stabilimenti adiacenti alla spiaggia libera.

Quest’anno si cambia drasticamente. E la spiaggia che non viene data in concessione e che ricade sotto l’onere del Comune è stata affidata direttamente al Comando dei Vigili del Fuoco di Lucca, che attiveranno un presidio di salvamento – il luogo è ancora da definire: nella convenzione viene esplicitato che si farà al porto di Viareggio "o in alternativa altro sito ritenuto idoneo" – che sarà attivo dal 15 giugno al 31 agosto, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19. La spiaggia libera sarà dunque coperta dalla sorveglianza quotidiana in misura minore rispetto a quanto viene disposto per le spiagge date in concessione, dove la sorveglianza dura 10 ore continuative (dalle 9 alle 19) e va avanti fino al 15 settembre, oltre a tutti i fine settimana.

Nello specifico, i vigili del fuoco agiranno con due squadre attrezzate per essere particolarmente mobili: non costituiranno un presidio fisso, ma avranno a disposizione "idoneo battello pneumatico eo moto d’acqua", con cui le due squadre agiranno separatamente in modo da garantire un totale di 18 ore di sorveglianza (9+9) al giorno. Mezzi, attrezzatue e abilitazioni saranno a carico del Comando di Lucca. Il servizio costerà al Comune 34.600 euro, da impiegare sia per le spese relative agli straordianri del personale dei vigili del fuoco, sia per la gestione e la manutenzione delle attrezzature e dei mezzi. In particolare, nella convenzione si parla di 29.920 euro per gli straordinari degli operatori (per un totale di 1.404 ore) e di 4.680 euro – 60 al giorno – per la gestione dei mezzi, ossia il carburante necessario a garantire il pattugliamento della costa. Al termine della stagione (entro il 30 settembre), il Comando dei Vigili del Fuoco produrrà una relazione degli interventi effettuati.

RedViar