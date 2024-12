Batte il cuore del quartiere

Dopo la tragica scomparsa del presidente in carica Mario Giannelli, a cui sarà interamente dedicata l’edizione 2025 del Rione Varignano, l’assemblea del Rione ha eletto la nuova presidente nella riunione di martedì 3. Dalle realtà del quartiere presenti è stata eletta all’unanimità Sara Santucci, già presidente dell’associazione Agape, da sempre impegnata per valorizzare la tradizione popolare del Carnevale al Varignano e non solo. "Le prossime settimane ci vedranno impegnati nel coinvolgere sempre di più le tante realtà che compongono il tessuto vivo del quartiere – scrive il Rione in una nota – per realizzare come ogni anno una bella festa rionale rivolta soprattutto ai più piccoli".