Basta guerre. Il messaggio di Emergency

"L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali...". Così inizia l’articolo 11 della Costituzione italiana. Così Emergency ha lanciato la campagna “R1PUD1A”, dove i due numero 1 evidenziano appunto quel capitolo della Carta. "Ripudiare la guerra non è solo un principio fondativo della nostra Costituzione, ma un dovere morale per proteggere il futuro delle generazioni a venire", ha detto Rossella Miccio, presidente dell’associazione umanitaria fondata nel 1994 da Gino Strada, alla presentazione dell’iniziativa in occasione del corso mascherato. "E’ la seconda volta qui al Carnevale, e devo dire ringraziare Viareggio e la Fondazione Carnevale per l’ospitalità che ci permette un contatto diretto con il pubblico e una grande visibilità. Siamo nati nel 1994 e oggi siamo in otto Paesi – ha ricordato Miccio – tra cui Ucraina, Gaza e Sudan. Cerchiamo sostegni concreti per le nostre attività, sempre nell’ambito del ripudio delle guerre"

Tra gli altri ospiti della Fondazione Carnevale, il presidente della Cna (Conferdazione nazionale artigianato e della piccola e media impresa) Dario Costantini: "Eventi come il Carnevale hanno un valore stimato dell’indotto, considerati i primi dieci in Italia, di 450milioni, compreso Viareggio, che sta crescendo anno dopo anno. La Cna lancia un messaggio importante, e cioè che mancano i giovani che seguano le attività di famiglia, degli artigiani, e che comunque non sono attratti da questi lavori. Ho visto qui a Viareggio i costruttori del Carnevale che sono un esempio da seguire".

Due infine le città ospitate al corso, e cioè la gemellata storica San Benedetto del Tronto e Villa di Serio (Bergamo) con i sindaci Antonio Spazzafumo e Mario Morotti, che hanno espresso felicitazioni e ringraziamenti per Viareggio e per il Carnevale. Altri interventi quelli di Marcello Bertocchini (Fondazione Cassa Risparmio di Lucca), Maria Luisa Murri (Soroptimist) Marcello Ravveduto (Università di Salerno). Il sindaco Giorgio Del Ghingaro e la presidente Maria Lina Marcucci hanno accolto gli ospiti, ringraziando per la loro presenza al Carnevale.

