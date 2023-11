Basso reddito: ecco tutti i bonus. Sottoscritta l’intesa con i sindacati

Politiche a favore della popolazione a basso reddito: rinnovato l’accordo fra il Comune e le organizzazioni sindacali. Il vice sindaco Andrea Mazzoni, Duilio Maggi, consigliere delegato alle politiche sociali, Roberto Cortopassi per le organizzazioni sindacali Spi Cgil, Massimo Santoni e Attilio Puppo per Fnp Cisl e Giancarlo Leorini per Uilp Uil hanno sottoscritto il protocollo d’intesa sulle politiche sociali e tariffarie a favore degli anziani, popolazione a basso reddito e sulle politiche del lavoro. Sul fronte delle politiche abitative sono utilizzate 31 abitazioni di emergenza abitativa: per gli alloggi Erp anche nel 2022 si è dato seguito alle segnalazioni, attivando procedure di decadenza nei confronti di assegnatari non più in possesso dei requisiti. In riferimento ai contributi affitti, l’amministrazione comunale nel 2022 ha soddisfatto l’intero fabbisogno con 30mila euro. Per i trasporti disabili nel 2023 sono previsti 75mila euro, cui aggiungere i 12.600 per i progetto ’Ti porto io’ per gli anziani gestito dall’Auser. Sempre per la terza età sarà ripetuta la tradizionale festa di Natale in Capannina. Per le politiche tariffarie e tributarie anche per il 2023 confermato il bonus per il riscaldamento di 300 euro e le soglie di reddito coincidono con quelle per ottenere l’esenzione dalla Tari (domande entro il 31 dicembre). Per i servizi scolastici attuato un leggero ritocco (+ 0,30€) delle tariffe della mensa, in considerazione dell’incremento del costo delle materie prime, del personale e dei consumi energetici. Contestualmente si è proceduto per i residenti ad una riduzione del 50% delle rette di frequenza dei nidi d’infanzia per aiutare le giovani coppie a conciliare attività lavorativa e vita familiare, precedendo quindi l’iniziativa regionale “Nidi gratis”. Nel 2023 tornano le borse lavoro da 400 euro mensili della durata di 6 mesi, con una previsione di spesa di 60mila euro.