Barca spiaggiata. Scritte in arabo. Erano migranti?

Batteva bandiera algerina la barca spiaggiata martedì (nella foto) non lontano dal pontile di Tonfano. E il fatto che lungo i bordi ci fossero alghe e crostacei simili ai “denti di cane“ fa pensare che il natante, di sette metri, probabilmente sia affondato almeno un paio di mesi fa al largo della Sardegna per poi essere risucchiato dai fondali a causa delle forti correnti. È l’ipotesi su cui indaga la Capitaneria di porto, intervenuta sul posto con polizia municipale e Consorzio mare Versilia. La Capitaneria, come da prassi, non avendo ricevuto altre segnalazioni legate alla barca procederà con un avviso di ritrovamento a carattere nazionale: se entro i successivi 60 giorni nessuno l’avrà rivendicata, sarà valutato se è un bene vendibile oppure se verrà inviata alla rottamazione.

d.m.