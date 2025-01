Barberi presidente interregionale Fiv: "La vela è veicolo turistico"

Il vice sindaco Andrea Mazzoni ha accolto in Comune Lorenzo Barberi, presidente della Compagnia della Vela di Forte dei Marmi e recentemente eletto presidente della II Zona della Federazione Italiana Vela che comprende la Toscana, l’Umbria e la provincia di La Spezia. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per discutere delle prospettive future legate al territorio e alla promozione dello sport.

"La nomina di Barberi alla guida della II Zona Fiv – sottolinea il vicesindaco - rappresenta un’opportunità straordinaria per Forte dei Marmi".

"Tra le priorità – dice Barberi – c’è quella di intensificare l’avvicinamento alla vela, non solo tra i giovani, ma anche tra chi ancora non conosce le potenzialità di questo sport. La vela non è uno sport d’élite: è accessibile e offre opportunità di aggregazione, formazione e crescita personale. Un altro punto fondamentale sarà la promozione turistica visto che gli studi dimostrano che le manifestazioni veliche hanno un impatto economico paragonabile a quello di sport molto più consolidati, come il ciclismo".