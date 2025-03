Bando per assumere un impiegato amministrativo. Modificati i requisiti: aggiunto il diploma da ragioniere

La "Pietrasanta Sviluppo" ha ampliato il ventaglio delle candidature in vista dell’assunzione di un impiegato amministrativo. Grazie a una modifica in corso del bando emesso poche settimane fa, potranno infatti far domanda anche coloro che sono in possesso del diploma di istituto tecnico commerciale (ragioneria) oltre che della laurea triennale o magistrale in Scienze dell’economia. Gli altri requisiti sono rimasti invece invariati, tra cui la specifica e comprovata esperienza professionale per almeno tre anni nel ruolo di responsabile amministrativo (o posizioni simili) all’interno di aziende partecipate da enti pubblici o aziende private o enti pubblici, nonché la conoscenza della lingua inglese. Il prescelto riceverà una retribuzione annua di 35mila euro e dopo un anno di prova il contratto potrà diventare a tempo indeterminato. Domande entro l’11 aprile.