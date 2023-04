Bandi di assunzione della Sea per la pulizia nella stagione turistica

Con la bella stagione la città si prepara all’assalto dei bagnanti. E la società Sea Ambiente di Fabrizio Miracolo (nella foto) ha già avviato le pulizie di primavera; che, partite ieri da piazza Puccini, si allargheranno poi a tutta Viareggio. Ma in vista della stagione, e visto il flusso di pendolari e vacanzieri attesi già dal fine settimana di Pasqua, Sea Ambiante ha aperto anche le selezioni per potenziare il personale da dedicare alla pulizia, allo spazzamento e alla raccolta dei rifiuti. In particolare la società è alla ricerca di due autisti di terzo livello, dunque in possesso della patente C. La domanda di partecipazione dovrà essere inviata all’indirizzo [email protected], allegando il primo documento del bando (scaricabile dal sito di Sea Ambiente), entro le 12 del 15 maggio. Ma non solo, verranno selezionati anche una decina di operatori di secondo livello da inserire nell’area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio.