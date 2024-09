Strappano via il Rolex d’oro. Arrestati per rapina quattro giovani

Forte dei Marmi, 14 settembre 2024 – La polizia di Genova ha arrestato quattro giovani presunti autori di una violenta rapina commessa a Forte dei Marmi dove a un uomo è stato strappato dal polso un Rolex d’oro del valore di 35mila euro. Il quartetto è stato individuato in modo casuale. Fermati per un controllo nella notte nel quartiere di Genova Sampierdarena i tre uomini, due 25enni e un 18enne, e una donna di 29 anni sono risultati sprovvisti dei documenti di identità nonostante si dichiarassero turisti. Invitati a mostrare il contenuto delle borse, i quattro hanno tirato fuori diversi indumenti nuovi con ancora il cartellino attaccato, di cui però non ricordavano il luogo e il giorno dell’acquisto, motivo per cui sono stati tutti deferiti in stato di libertà per il reato di ricettazione.

Ma le sorprese non sono davvero mancate per i poliziotti. Infatti durante la perquisizione della 29enne, gli agenti hanno rinvenuto un orologio marca Rolex Daytona in oro rosa, di cui la donna non ha saputo giustificare il possesso. Immediatamente è stata avviata un’attività d’indagine, a seguito della quale si è appreso che qualche ora prima il prezioso orologio era stato rubato proprio al Forte.

Infatti grazie alla stretta collaborazione con le locali forze dell’ordine, i carabinieri hanno anche fornito le immagini delle telecamere di video sorveglianza della zona in cui era stata perpetrata la rapina, in cui venivano ripresi i tre mentre transitavano a bordo di un’auto bianca con targa francese, la stessa che è stata trovata poi parcheggiata nei pressi di via Sampierdarena.

All’interno del veicolo sono stati rinvenuti abiti e accessori, di cui alcuni identici a quelli indossati dai soggetti immortalati dalle telecamere di Forte dei Marmi. All’interno di un bagaglio, appartenente a uno dei due 25enni, è stata altresì rinvenuta una carta d’identità francese contraffatta con le sue generalità. Perciò il 25enne è stato segnalato per possesso di documenti falsi.

