Banconieri e barman in campeggio a Viareggio

AIUTO CUOCOA PIETRASANTA

Ristorante “Antica macelleria” a Pietrasanta cerca con attestato Haccp e sicurezza nei luoghi di lavoro, da subito con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato, l’azienda valuterà anche candidature con agevolazioni under 35, serale con possibilità di turni concordati per il pranzo. Per candidarsi 058470105 o inviare cv a [email protected]

POSTI IN CAMPEGGIO

Acland Srl – Verona per campeggio a Viareggio cerca CAMERIEREA SALA o COMMIS DI SALA Preparazione e pulizia attrezzature e sala, gestione prenotazioni, accoglienza clienti, servizio ai tavoli cibo e bevande, gestione ordinazioni. Esperienza di 1 anno, ottima conoscenza lingua italiana, sufficiente inglese. BARISTA – BANCONISTA per banco – bar, servizio caffetteria, preparazione cocktail di base, piccole preparazioni gastronomiche. Esperienza di 2 anni. Dal 104 al 30092024. Full time 6 giorni su 7. Per candidature 3402838408 o cv a [email protected]