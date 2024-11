Boato nella notte a Viareggio: assalto al bancomat del centro storico

Viareggio, 30 novembre 2024 – Ub boato ha squarciato il silenzio della notte nel pieno centro di Viareggio. Paura tra i residenti che nei primissimi minuti non si rendevano conto di cosa fosse accaduto. Il fragore era dovuto all’esplosione di un bancomat della banca Credit Agricole nella zona del mercato centrale tra l’angolo di via Battisti e via Zanardelli.

E’ successo intorno alle 2 di questa notte. I banditi, secondo alcuni testimoni sarebbero stati in tre, sono poi fuggiti col bottino, ancora da quantificare. Danni ingenti alla struttura della banca, ma anche a un’automobile in sosta davanti all’edificio. Sul posto sono giunti in pochissimo tempo carabinieri e la polizia. Gli investigatori stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.