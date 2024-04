Accusa di rapina a Tuoro sul Trasimeno: due uomini imputati per gravi reati

Sono accusati di rapina, ricettazione e utilizzo improprio di carte e bancomat i due uomini imputati per la rapina avvenuta a Tuoro il 15 dicembre del 2019. Uno dei due secondo il magistrato dopo "essersi introdotto all’interno dell’abitazione di due fratelli a Tuoro sul Trasimeno" aveva costretto la vittima "ad inginocchiarsi e ad abbassare la testa prendendolo per la parte posteriore del collo e sfilandogli il portafogli dalla tasca dei pantaloni e impossessandosi così del bancomat e del denaro contante, per poi abbandonare l’abitazione". Il 57enne italiano difeso dall’avvocato Barbara Romoli, è accusato anche di lesioni per aver colpito con un pugno il fratello del derubato che aveva aperto il portone di casa, procurandogli lesioni e fratture al volto giudicate guaribili in 25 giorni.

Stando al racconto delle vittime, quel sabato sera intorno alle 20 in un’abitazione di Tuoro, in una casa dove vivono due fratelli, si era presentato il bandito. Quando si è consumata la colluttazione, praticamente sulla porta di casa, il fratello della vittima è sopraggiunto e visto il parente sanguinante e compreso cosa stava accadendo sparò dei colpi di pistola per mettere in fuga il rapinatore, come racconterà poco dopo ai carabinieri. Ha esploso in aria - così ha raccontato - quattro o cinque colpi dal suo Revolver, regolarmente detenuto. Un albanese di 59 anni, difeso dall’avvocato Vincenzo Maccarone, è invece accusato di avere utilizzato, in concorso con il complice, il bancomat provento della rapina.