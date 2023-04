Banca di credito cooperativo Si approva il bilancio in presenza

PIETRASANTA

di Daniele Masseglia

Sempre numerosi, con punte di 2.300 unità, ma costretti a causa dell’emergenza Covid a votare da casa, collegati a uno schermo e costretti ad esprimersi solo per delega, per tre anni di fila. Per i soci della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana è arrivato ora il momento di riassaporare un momento tanto atteso quale l’approvazione del bilancio, di nuovo in presenza, guardandosi negli occhi e condividendo dal vivo un appuntamento tradizionale. La location è sempre quella dell’Una hotel di Lido di Camaiore, dove l’ultima assemblea dei soci risale ormai al 2019. La struttura di viale San Bernardino aprirà quindi le porte il 29 aprile alle 10, con tutta una serie di regole da seguire per coloro che avrannno intenzione di partecipare e votare.

L’anno scorso la banca aveva chiuso il bilancio consuntivo 2021 con un utile netto di 0,7 milioni di euro, con un aumento di 300mila euro rispetto al 2020, numeri raggiunti grazie a un “pacchetto“ composto all’epoca da 23 sportelli, 161 dipendenti e 8.095 soci, aumentati di 242 unità rispetto al 2020. I punti salienti della prossima assemblea saranno pertanto il bilancio al 31 dicembre 2022 e la destinazione del risultato d’esercizio, con le cifre esatte che saranno illustrate a giorni in un’apposita conferenza stampa. Complessivamente saranno sette i punti fissati all’ordine del giorno, tra cui anche la polizza assicurativa sanitaria per gli esponenti aziendali. Ma per il Cda, a partire dal presidente Enzo Stamati e dal direttore generale Maurizio Adami, l’aspetto più importante come detto è quello di ritrovarsi in presenza e di dar vita alle assemblee di una volta, dove la sana convivialità va a braccetto con il mero aspetto dei numeri e dei regolamenti passati in rassegna.

I soci partecipanti, innanzitutto, potranno prendere visione della documentazione legata al bilancio 2021, oltre che delle relazioni del Cda e del collegio sindacale, recandosi alla sede della banca oppure consultando i dati sul sito internet nell’area riservata. Potranno votare coloro che sono soci da almeno 90 giorni, ma quelli iscritti da meno di 90 giorni potranno comunque partecipare all’assemblea. Come sempre, ogni socio potrà farsi rappresentare da un altro socio tramite delega scritta (non più di una per la parte ordinaria e tre per quella straordinaria), con firma autenticata dal presidente del Cda, vice presidente vicario, vice presidenti, direttore generale, vice direttori generali, responsabili delle aree territoriali e responsabili di filiale. Ulteriori informazioni sul sito internet www.bvlg.it oppure allo 0584-737270-7371.