Balneari in lutto. È scomparsa. Bruna Gragnani

VIAREGGIO

Il settore balneare viareggino, specificatamente di Torre del Lago, perde una figura storica. Ieri mattina si è spenta Bruna Rita ‘Bruri’ Gragnani che, assieme alla madre Cesarina ‘Cesi’ Parducci, ha condotto il bagno Bruri di Torre di Lago per oltre sessanta anni, dalla fondazione del 1948 e sino alla vendita del 2008. ‘Bruri’ era anche la figlia del comandante Rodolfo Gragnani, mortoo in guerra, a cui sono state intitolate le scuole medie della frazione. Ricoverata da giorni nella clinica San Camillo di Forte dei Marmi, Bruna Rita Gragnani è deceduta circondata dall’affetto delle tre figlie Mariangela, Marella e Silvia e del marito Romano, alle soglie degli 83 anni. "Mamma – ricorda Marella – era una persona gentile ed affabile. Per dedicarsi allo stabilimento, il primo nato a Torre del Lago, aveva rinunciato anche alla carriera scolastica. Per lei accogliere i clienti col sorriso era un dovere". "Il nostro sentito ringraziamento – conclude Marella – va a tutto il personale sanitario". Il funerale si terrà domani alle 14 alla chiesina del Camposanto della Misericordia.

Sergio Iacopetti