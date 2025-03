Balneari, il direttivo si è espresso . Stefano Giannotti è il presidente

E’ Stefano Giannotti, titolare del bagno Onda Marina 2, il nuovo presidente dell’Upb. Dopo le ben note frizioni tra le due ’anime’ dell’associazione balneari (quella della vecchia guardia, e quella dalla visione più imprenditoriale), il direttivo ha optato all’unanimità per una figura di equilibrio che sarà chiamata a guidare la categoria nel difficile percorso della Bolkestein e dopo la lunghissima gerenza di Martino Barberi. Vice presidente è Roberto Santini (bagno Piero), tesoriera Carla Mattugini (bagno Carlo) e segretario Tommaso Benedetti (bagno Pietro). Fresco di nomina, ieri mattina il neo presidente – accompagnato dal vice Santini – si è incontrato in municipio con il sindaco Bruno Murzi e l’assessore al turismo, cultura e demanio Graziella Polacci. Tra gli argomenti trattati, le prospettive per la prossima stagione estiva, le questioni legate alla gestione del demanio marittimo e delle sfide normative che coinvolgono gli stabilimenti balneari. "Abbiamo accolto con piacere il nuovo presidente e il vice presidente dell’Unione Proprietari Bagni - affermano il sindaco Murzi e l’assessore Polacci - con cui intendiamo mantenere un dialogo costante e costruttivo, così come abbiamo sempre fatto con il presidente uscente Martino Barberi a cui vanno i nostri ringraziamenti per il prezioso lavoro svolto negli anni. Il settore balneare rappresenta una delle eccellenze del territorio e il rapporto tra amministrazione e operatori è fondamentale per affrontare le sfide che ci attendono, dalla gestione del demanio alle esigenze legate alla sostenibilità e all’innovazione dei servizi turistici".

"Quella della mia famiglia è una lunga storia legata alla spiaggia – spiega il presidente Giannotti – al mare e a questa splendida terra che tutti noi abbiamo intenzione di preservare e proteggere nella sua unicità ed identità. Per la categoria balneare è un momento molto delicato e, per questo, ci poniamo come obiettivo primario quello di affrontare le questioni legate alle evidenze pubbliche con la massima unità. Ci stiamo organizzando per stilare un adeguato programma di azioni che, auspichiamo, possano essere utili nel dibattito, da tempo in atto, sul destino della nostra categoria. La questione delle serate in spiaggia? La strada imboccata, delle 40 cene a stagione, penso che sia quella giusta. E comunque non dovremo mai trascurare il dialogo con le altre attività del centro".

Francesca Navari