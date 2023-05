Ballottaggio a Pietrasanta Affluenza in forte calo Oggi si vota fino alle 15

Ancora una manciata di ore e i pietrasantini conosceranno il nome del sindaco che li guiderà per i prossimi cinque anni. O meglio, i pochi pietrasantini andati alle urne visti i dati dell’affluenza di un ballottaggio che sulla carta dovrebbe tradursi in un’invasione dei seggi e non in una sfida che interessa poche anime. Ieri, prima giornata di queste elezioni decisive, la risposta dei cittadini è stata infatti molto tiepida, forse a causa anche di un sole generoso che ha convinto i più a tirar fuori gli asciugamani anziché le tessere elettorali.

I dati forniti dall’ufficio elettorale, aggiornati alle 23 di ieri sera, parlano di un’affluenza del 38,36%%. Una percentuale decisamente modesta se si considera che al ballottaggio di cinque anni fa, quando Alberto Giovannetti diventò per la prima volta sindaco sconfiggendo l’avversario del centrosinistra ed ex sindaco di Seravezza Ettore Neri, andarono a votare poco più di 12mila pietrasantini, pari al 57.2% degli aventi diritto. Che l’andamento della giornata di ieri fosse un lontano parente di quello del 2018 lo si era già capito dai primi due aggiornamenti. Su un totale di 20.836 aventi diritto, di cui 9.848 maschi e 10.988 femmine, alle 12 erano andati a votare appena 2.712 cittadini, pari al 13.02%. Nei 27 seggi, con il passare delle ore, qualcuno ha pensato che forse era giunta l’ora di interrompere la tintarella per dedicarsi alla scelta più importante per un cittadino. Macché: alle 19 il totale dei votanti aveva di poco superato le 6mila unità, attestandosi su un sonnecchiante 29.02%.

A livello fisiologico, probabilmente, il grosso degli elettori si recherà ai seggi oggi, secondo e ultimo giorno di votazioni. L’orario è lo stesso di due settimane fa: si potrà votare dalle 7 alle 15, dopo di che si procederà immediatamente allo spoglio dei voti e alla proclamazione del sindaco, con l’atrio del municipio e la dirimpettaia piazza Matteotti che come da tradizione si trasformeranno in palcoscenico per la festa dei vincitori, tra spumante, applausi, abbracci, cori e colpi di clacson. Di che colore saranno le bandiere lo sapremo a metà pomeriggio. In base ai dati del primo turno i pronostici sembrano dalla parte del sindaco uscente Alberto Giovannetti, candidato con le tre liste Ancora Pietrasanta, Lega e Lista Mallegni-Forza Italia, il quale il 14-15 maggio aveva ottenuto il 45.4% delle preferenze staccando di 1.200 voti l’avversario del centrosinistra Lorenzo Borzonasca (35%), alla sua prima candidatura in assoluto con il sostegno delle quattro liste Movimento 5 Stelle, Insieme per Pietrasanta, Sinistra Ecologista e Partito democratico. Sarà Giovannetti-bis o exploit di Borzonasca? L’attesa finale è appena cominciata.

Daniele Masseglia