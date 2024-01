Baldini e Viviani (Lega): "Serve un macchinario molto più potente"

VIAREGGIO

La Lega chiede l’intervento di "una draga molto più potente" per liberare dall’insabbiamento il porto di Viareggio, mentre Fdi annuncia un’interrogazione in Consiglio regionale su quanto accaduto nei giorni scorsi. Ieri mattina il consigliere regionale della Lega Massimiliano Baldini è andato a vedere il peschereccio incagliato sugli scogli insieme a Lorenzo Viviani, responsabile del dipartimento pesca della Lega. "La prima cosa che farò presente in commissione porto ed infrastrutture a Firenze" ha detto Baldini, sarà "chiedere con forza che si provveda immediatamente ad inviare nel porto di Viareggio una draga molto più potente, dotata di benna e soprattutto che lavori e non rimanga ferma come quella attuale, insomma che sia in grado di liberare il porto dall’insabbiatura subito" permettendo ai "pescatori ed alle loro aziende di riprendere la loro attività, senza ulteriori ritardi che hanno già danneggiato gravemente il settore". Per Viviani "è incredibile che un porto come quello di Viareggio si trovi in tali condizioni di inutilizzabilità a causa di una insabbiatura talmente imponente da aver creato una zona dove la sabbia è tale che ci si potrebbe piantare gli ombrelloni".

Il consigliere regionale Fdi, Vittorio Fantozzi, annuncia che "presenteremo un’interrogazione puntuale in Consiglio regionale, anche per accertare le responsabilità della Giunta Giani. Il lunghissimo stallo, dovuto alla diatriba tra Comune e Regione sulla nomina del segretario dell’Autorità portuale, ha sicuramente inciso nel ritardo dell’avvio della programmazione dei lavori. Servono interventi urgenti perché tra pochi mesi inizierà il movimento delle grandi unità da diporto. Se si è incagliato un peschereccio guidato da pescatori che conoscono a menadito il porto di Viareggio, cosa potrà succedere tra poco?".