Baila con Gusto", Street Food Festival a Massarosa con Spettacoli e Assaggi Straordinari"

Torna a Massarosa, nel cuore del capoluogo, l’attesa esperienza dello street food. E lo fa nella forma di un vero e proprio festival in cui il gusto si accompagna allo spettacolo. L’iniziativa ha un nome che è tutto un programma... "Bail con Gusto": la manifestazione si terrà al Parco Caduti di Nassiriya, nel capoluogo, e andrà in scena martedì 4 e mercoledì 5 luglio, a partire dalle 17 e fino a tarda serata.

Una due giorni che si preannuncia tutta da vivere tra luci, ritmi latini e assaggi straordinari con i migliori food truck con specialità nazionali e internazionali. "Baila con Gusto" farà vivere a tutti i partecipanti una serata di ballo e cucina in un connubio di musica e sapori originale ed unico nel suo genere. "Abbiamo voluto portare a Massarosa un vero e proprio Festival di street food e danza – commenta l’assessore al turismo Fabio Zinzio –; ringraziamo gli organizzatori che hanno saputo cogliere questa volontà e trasformarla in un evento all’aperto ideale per iniziare al meglio il mese di luglio sul nostro territorio".

Non solo residenti: la manifestazione è stata pensata dall’amministrazione anche per strizzare l’occhio ai turisti che scelgono di alloggiare sul territorio massarosese per le loro vacanze estive. "Sarà un’estate ricca di appuntamenti sul territorio – spiega la sindaca Simona Barsotti –: l’obiettivo è offrire ai massarosesi e ai turisti un’ampia offerta di appuntamenti che sappiano spaziare tra i generi e permettano a tutti di passare piacevoli serate sul nostro territorio". Per maggiori informazioni, si possono contattere il numero 393 434 4585 o l’indirizzo mail [email protected]

RedViar