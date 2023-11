Baccatoio color rosso. Il comitato valuta esposto ai Carabinieri

Per il mare la Bandiera blu, per il torrente Baccatoio un rosso-arancione che preoccupa i cittadini. Tanto che il Comitato tallio Valdicastello sta valutando un esposto da presentare ai Carabinieri forestali per far luce sul corso d’acqua che dalla frazione si trasforma in fosso Motrone e finisce in mare portandosi dietro anche i metalli delle ex miniere.

La colorazione del Baccatoio (nella foto il tratto all’altezza del parcheggio di piazza Carducci) secondo il presidente del comitato Luigi Pelliccioni "misura l’incuria delle ex miniere. Sono state fatte le analisi di ciò che finisce in mare? Parlo di tallio, arsenico, mercurio – dice – e altri contaminanti nocivi alla salute che continuano a scorrazzare nel Baccatoio senza che vengano presi provvedimenti. L’emergenza tallio è del 2014 ma ancora non si interviene sulle sorgenti di contaminazione per ridurre le fuoriuscite. Queste operazioni sono finanziate o no? Nulla, dal Comune il solito silenzio".

d.m.