"Baccanale alla Darsena: Ripresa dopo il maltempo, due serate ancora in programma"

Dopo lo stop forzato dal maltempo di sabato, ieri sera la gente è tornata ad affollare la Darsena con le cucine aperte subito dopo la fine del corso mascherato. Stasera e domani le ultime due serate che non saranno le ultime. Come anticipato ieri da noi della Nazione, venerdì e sabato prossimi sarà ancora Baccanale. Il presidente Massimiliano Pagni ringrazia per questo il sindaco Del Ghingaro e la comandante dei vigili, Pagni "perché veramente hanno voluto la replica del rione. Ringraziamo anche l’assessore Meciani che ci è stato vicino e tutti i volontari che si sono adoperati in condizioni difficili".