Babbo Natale trainato dall’ambulanza: un dono per la Croce Verde

Per una buona causa una squadra dei volontari della Croce Verde ieri ha svestito la divisa arancione per indossare gli abiti più tipici delle feste natalizie: quello di Babbo Natale e dei suoi aiutati. Che trainati dall’ambulanza hanno rallegrato il pomeriggio dei bambini in piazza Campioni, tra foto ricordo, letterine colme di desideri e giochi di gruppo. Un dono per lo spirito e per la comunità. L’intero ricavato della giornata di festa – che ha visto sbandieratori, zampognari ed elfi animare le strade dello shopping grazie ai commercianti – servirà infatti per finanziare i progetti dell’associazione di via Garibaldi.