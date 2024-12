Babbo Natale in Vaiana. Festa domenica in piazza

Torna in Vaiana il tradizionale appuntamento natalizio “Aspettando Babbo Natale”: un pomeriggio di magia per grandi e piccini. Domenica prossima dalle 15:30 piazza Fratelli Meccheri in Vaiana si trasformerà in un luogo di festa e meraviglia grazie a “Aspettando Babbo Natale”, l’evento organizzato dalla Contrada Il Ponte, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi. Ricco programma di intrattenimento, a cura dell’associazione il Mandala, attende grandi e piccini: dalle 15.30 alle 17.30, animazione, tattoo e ballon art e lo spettacolo teatrale “Il Grinch Show”, che promette di divertire e incantare tutti i presenti. L’atmosfera natalizia raggiungerà il culmine alle 17:30, con l’arrivo di Babbo Natale. I bambini potranno consegnare le loro letterine direttamente nelle sue mani, accompagnati dalla suggestiva musica della Banda La Marinara. Inoltre, sarà possibile ammirare il Presepe allestito nella piazza, un simbolo di tradizione che rende ancora più speciale l’evento.