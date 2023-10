Azzano, via alla Festa della Castagna con l’incognita meteo

Torna la tradizionale Festa della Castagna con l’incognita meteo. Domani e il 22 ottobre (la decisione definitiva sarà presa dagli organizzatori quest pomeriggio con possibilità di slittare a domenica 22 e 29) Azzano si accenderà di un percorso enograstonomico ancora più ricco con mercatini dell’artigianato, estemporanee di pittura, spazio bimbi e musica dal vivo con Marco Bresciani, Giulia Mutti, Sgurz, Rufe e Peter Dj. Prevista anche la visita guidata al Metato di Soraya (quota minima per partecipare al Metato: occorre portare almeno 3 mezzini di castagne fresche che corrispondono a poco meno di 30 chili. Prenotare al: 331 8204392, 388 4941245 o 329 1097497. Previsto servizio navetta gratuito in funzione dalle 10 in poi. Le strade verranno chiuse dalla località La Cappella (salendo da Giustagnana) e in prossimità dell’inizio dell’abitato di Azzano (salendo da Malbacco). I punti di partenza delle navette inizialmente saranno questi ma, con l’aumentare delle auto parcheggiate, le navette si sposteranno in basso, così da offrire a tutti il servizio.