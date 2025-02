Aziende premiate. Camera di Commercio accende i riflettori su 5 ‘imprese storiche’

Erano gli albori del nostro tempo. L’Italia era stata appena riunita in un sol regno; i ruggenti anni Venti che avrebbero fatto grande la Versilia a livello internazionale non erano neppure un miraggio lontano. Eppure, loro c’erano già. Quattro attività più che secolari hanno ricevuto ieri mattina, nel corso di una cerimonia tenutasi alla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, l’attestato di "Impresa storica". Si tratta di quattro stabilimenti balneari – l’Alaide e l’Angelo di Forte dei Marmi; l’Alfea e il Bertuccelli di Viareggio – e l’agenzia marittima Vannucci.

Cinque imprese le cui radici affondano negli ultimi decenni dell’Ottocento, quando i primi imprenditori iniziarono a costruire quella che sarebbe stata la storia economica di Viareggio e Forte dei Marmi. I due stabilimenti balneari di Forte dei Marmi hanno un’antenata in comune: Alaide Polacci, che nel 1903, ad appena 30 anni, fu una delle prime donne in Italia a prendere il brevetto da bagnina. Alaide era la nipote di Clementina Ulivi e Angiolo Polacci, che nel 1874 ottennero una concessione per installare ’baracche balneari’ sull’arenile di Forte dei Marmi, intitolandolo alla nipote. All’inizio del Novecento, il bagno Alaide era uno "stabilimento per sole femmine"; oggi lo stabilimento è condotto da Giovanni Maremmani, nipote di Argentina Mattugini, a sua volta nipote di Alaide. Sempre ad Angiolo Polacci risale la concessione che, tramite Angelo Polacci, fratello di Alaide, e il marito di lei Angelo Mattugini, avrebbe dato vita ai primi del Novecento al bagno Angelo. Dopo Carlo Mattugini, subentrò Angelo che ha gestito l’attività circa per poi passarla al figlio Alberto.

Spostandosi a Viareggio, l’attività del bagno Alfea risale al 1921 e rimase per tanto tempo nelle mani delle sorelle Bargellini, Ines ed Ermellina. Nel 1957 andò alla nipote Messene Del Magro in Simonetti, e oggi agli eredi Simone, Stefano, Giulio e Luca. Nacque nel 1879 invece il bagno Santini, dove lavorava Clorinda Rossi, moglie di Samuele Bertuccelli (detto Cecchetto, inventore del patino) che nel 1930 acquistò lo stabilimento, intitolandolo alla moglie Clorinda Bertuccelli e, ormai anziano, lo ricostruì dopo la guerra. Oggi è gestito dalla terza generazione di Bertuccelli.

Infine, l’agenzia Vannucci fu fondata ben 200 anni fa (nel 1825) da fu fondata nel 1825 da Carlo Vannucci. I suoi figli e poi i nipoti continuarono l’attività. Oggi, guidato da Paolo e Andrea, il gruppo Vannucci è attivo in vari settori, inclusi yacht management, consulenze doganali, assicurazioni, servizi portuali e immobiliari.