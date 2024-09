Avvio dell’anno scolastico. I servizi saranno a regime anche con l’accorpamento

Nonostante l’accorpamento, si preannuncia un avvio di anno scolastico dei plessi di Stazzema a pieno regime dopo il lavoro fra l’assessore alla pubblica istruzione Anna Guidi col neo Istituto scolastico “Martiri di Sant’Anna di Stazzema - Enrico Pea” e l’Ufficio trasporti della provincia. Sarà a norma l’orario delle medie: dal lunedì al venerdì 8.15-14.15. Un altro importante obiettivo riguarda la mensa nel polo di Pontestazzemese e di Levigliani, per la scuola dell’infanzia: inizierà dal 23 settembre e si protrarrà fino al 14 giugno. Sono confermati gli orari del servizio trasporto della scuola dell’infanzia e della primaria. Il numero totale è di 141 alunni, di cui 35 bambini nella tre scuole dell’infanzia, 64 nella primaria e 42 alunni nelle tre classi delle medie. "Un benvenuto - dice l’assessore Guidi - alla professoressa Marta Castagna, neo provveditrice dell’ufficio scolastico della provincia. Ben arrivata anche alla dirigente scolastica Silvia Barbara Gori. Ringrazio il mio staff per il lavoro svolto, l’Ufficio trasporti della Provincia e Autolinee Toscane per aver agevolato le nostre richieste di modifica degli orari di linea. Infatti modifiche ci sono state per la tratta mattutina su Arni, Terrinca, Levigliani e Retignano, e la tratta mattutina e pomeridiana per la vallata di Mulina, Stazzema, Pomezzana e Farnocchia. La scuola dell’infanzia di Mulina è in ultimazione".