"Avremo il nostro Central Park". Inaugurata l’area sul viale da oggi aperta al pubblico

"Ecco l’inizio di Central Park di Forte dei Marmi". Soddisfatto il sindaco Bruno Murzi ieri all’inaugurazione del nuovo parco sul viale Italico a fianco dell’area retrodunale. Da oggi pertanto la ritrovata area verde tra il mare e le montagne e vicino al lago di Porta, sarà aperta al pubblico dalle 8 alle 20. Al taglio del nastro rappresentanti dell’amministrazione, autorità civili, associazioni e il parroco della chiesa di Sant’Ermete, Don Piero. L’area attrezzata di panchine tavoli da picnic e cestoni potrà accogliere coloro che desiderano immergersi nello spazio aperto e godere del prato per trovare relax o semplicemente passeggiare. Presto poi l’amministrazione comunale allestirà anche aree e percorsi fitness. "E’ il coronamento di un sogno – commenta l’amministrazione comunale – frutto di lungo percorso di determinazione, volontà e ingegno. Quando si recupera uno spazio verde, sottraendolo al pubblico mercato per restituirlo alla cittadinanza è sempre una gioia. L’allestimento del parco non è ancora terminato, soprattutto quello verde per il quale abbiamo un progetto con l’Università di Pisa che sta compiendo uno studio per inserire delle piante autoctone che si trovano nelle dune e ricreare quello che era l’ambiente originale. Tutto ciò rappresenta una nostra filosofia, vogliamo difendere e mantenere il verde che per noi è un modo di salvaguardare anche l’economia del nostro Paese. Ci stiamo muovendo – conclude – per acquisire l’altro lato appartenente ad una società e poi ragioneremo anche per il terzo lotto . L’idea è di un grandissimo Parco, una sorta di Central Park di Forte dei Marmi".

Francesca Navari