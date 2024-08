Avanti i lavori al Piazzone. Rimossi i chioschi chiusi

Il primo ad essere smantellato è stato il chiosco del “Morgantini“, appendice dello storico negozio di giocattoli sotto le logge che ha cresciuto oltre mezzo secolo di viareggini e che alla fine del 2023 ha abbassato le saracinesche. Sollevando ricordi e nostalgie. E, uno dopo l’altro, sono stati abbattuti anche gli altri chioschi chiusi, ognuno con una storia. Così, nel pieno d’agosto, come assicurato dal sindaco Giorgio Del Ghingaro, proseguono gli interventi preliminari ai lavori di recupero di piazza Cavour, che cominceranno invece a metà settembre dai due loggiati minori. Quello del frutta e verdura e quello della scarpe. Come già anticipato da La Nazione nel frattempo sono stati stabiliti dal Comune i criteri per individuare chi, tra i chioscai ancora in attività, avrà il diritto di prelazione sui sei nuovi spazi che sorgeranno sulla via San Martino. Gli unici autorizzati dalla Soprintendenza. La graduatoria, come previsto da una legge regionale, sarà formata sulla base dell’anzianità di presenza al mercato, e a parità di condizioni sull’anzianità dell’impresa. Per gli altri operatori si profila il trasferimento in piazza Santa Maria, in attesa del progetto che dovrà essere valutato dalle Belle Arti.